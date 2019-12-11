Макаров процитировал слова Путина о «московском деле»

В Петербурге обсудили массовые беспорядки.

Разговор состоялся сегодня, 11 декабря, на заседании Законодательного собрания в Санкт-Петербурге. Депутат Максим Резник решил поговорить с кандидатом на пост мирового судьи Любовью Тришиной о «московском деле». Женщина подтвердила, что слышала о беспорядках, но свое мнение о приговорах высказать не может и предоставила такую возможность председателю ЗакСа Вячеславу Макарову.

Макаров же решил процитировать президента России Владимира Путина, который сказал, что если человек кидает в представителя власти пластмассовый стаканчик, он должен быть готов к тому, что в него полетят предметы потяжелее. Также председатель ЗакСа спросил, зачем Резник постоянно обсуждает эту тему.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в московском метро.