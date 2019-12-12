В селе Ушаки закрыли единственную школу

Здание учебного заведение нуждается в ремонте – его планируют завершить за два месяца.

Об этом стало известно сегодня, 12 декабря. Обо всем сообщает «ЛенТВ24». Школа в селе Ушаки закрывается на несколько месяцев прямо посреди учебного года. Теперь ученикам придется ездить в другую – за 30 километров от дома.

Учреждение не работает по решению суда после проверки Роспотребнадзора. Уточняется, что есть проблема с водой, в которой нашли аммиак, а само помещение нуждается в капитальном ремонте. Существующие недостатки связаны с тем, что за последние несколько лет сменилось несколько директоров – поэтому некому было заняться приведением дел в порядок.

Родители школьников с одной стороны рады ремонту, а с другой – очень переживают за детей.

«Очень боимся за наших ребят, потому что чужая школа, там чужие люди, чужие авторитеты школьные, они там конфликтуют безусловно, уже есть подранки по этому поводу»,

— рассказал отец ученика 8 класса.

Видео: ЛенТВ24

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