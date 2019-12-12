В Петербурге склады вновь набирают популярность

Эксперты считают, что в 2020 году рынок складской недвижимости выйдет на докризисный уровень.

Об этом стало известно сегодня, 12 декабря. Обо всем сообщает РБК. В 2019 году склады в Санкт-Петербурге начали вновь пользоваться популярностью – их построили на 60% больше, чем в 2018 году. Они принадлежат различным сетям – например, «Ленте» и «Вкусвиллу».

Ожидается, что в наступающем году построят 450 тысяч квадратных метров новых помещений. Это связано с бурным развитием интернет-торговли – компаниям нужно где-то хранить продукты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «СберЛогистика» арендует склад в Шушарах. Компания подписала договор долгосрочной аренды с холдингом «Адамант». Предметом сделки стали 13 тыс. кв. метров в складском комплексе класса А «Армада Парк» в Петербурге.