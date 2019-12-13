Улицу Фучика осветили спустя почти 40 лет

Участок стал светлее, а, значит, он будет безопаснее для дорожного движения.

Об этом стало известно сегодня, 13 декабря. Обо всем gazeta.spb.ru рассказали в СПБ ГБУ «Ленсвет». Предприятие установило 26 стальных опор на участке улицы Фучика от Софийской до Пражской. Территория не освещалась с 1980-х годов – наконец 135 светильников озарят автомобилистам и пешеходам путь.

Уточняется, что заказчиком работал был СПб ГКУ «Управление заказчика». Деньги на реализацию проекта выделили из бюджета Санкт-Петербурга. За исправной работой светильник проследит Левобережный эксплуатационный район городского учреждения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Ленсвет» модернизирует наружное освещение в Колпино. Работы по модернизации системы наружного освещения уже провели по 90 адресам.