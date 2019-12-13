В Петербурге в выходные пойдет мокрый снег

Температура не будет опускаться сильно ниже нуля – максимум до минус одного градуса.

Об этом стало известно в преддверии 14 и 15 декабря. Прогнозами делится Росгидрометцентр. Синоптики уверяют, что в субботу и воскресенье в городе пойдет мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться от минус одного до плюс двух градусов. Ожидается, что по ночам будет холоднее, чем днем.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов отметил, что ближе к Новому году должен выпасть снег – вместе с ним придут настоящие морозы.

Напоминаем, что прошлая зима выдалась одной из самых снежных, а вот нынешняя не особо радует петербуржцев – они жалуются на отсутствие новогоднего настроения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что короткая зима в Петербурге снижает стоимость снегоходов. В Петербурге на 21% стали дешевле снегоходы, хотя в целом по стране их стоимость упала всего на 3%. Но и продавать их стали больше, в среднем по России в 2019 году их продали на 23% больше, чем в прошлом году.