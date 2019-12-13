«Метрострой» созывает совет директоров, чтобы выбрать нового гендиректора

&#171;Метрострой&#187; созывает совет директоров, чтобы выбрать нового гендиректора
В Петербурге расследуют дело о хищении средств ОАО "Метрострой". Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Предыдущий обвиняется в хищении средств компании и не может выполнять свои обязанности.

Об этом стало известно сегодня, 13 декабря. Обо всем сообщает АБН. Собрание состоится 17 декабря – по предварительным данным, совет директоров хочет найти замену арестованному Николаю Александрову. Бывший генеральный директор 10 декабря был арестован по решению суда из-за подозрений в хищении средств компании – ущерб составил как минимум 178 миллионов рублей.

Возможно, пост займет отец арестованного – Вадим Александров, так как семье принадлежит огромная часть акций «Метростроя». Мужчина также является почетным гражданином Санкт-Петербурга.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что предполагаемый сообщник гендиректора «Метростроя» отказался от признания.

метрострой совет директоров
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