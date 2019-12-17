Дорожников Ленобласти просят ликвидировать свалку в Тихвинском районе

На обочине лежит 20 кубометров мусора.

Об этом стало известно сегодня, 17 декабря. Обо всем сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области. Дорожников, работающих в Лодейнопольское ДРСУ, признали виновными в организации несанкционированной свалки – у дороги «Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь – Чудово» скопилось 20 кубометров мусора. Суд обязал предприятие убрать отходы, а дорожники хотели оспорить решение, но безуспешно. Надзорное ведомство обещало следить за уборкой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мусоросжигателей из Колтушей привлекли к административной ответственности. Во время рейда правоохранители составили четыре протокола об административном нарушении за транспортирование отходов с нарушением установленных требований