Петербуржец принудил кассиров убрать окурки на Ленинском

Петербуржец принудил кассиров убрать окурки на Ленинском
Фото: https://vk.com/unreleased_dtp

Горожанин заметил, что на черной лестнице супермаркета очень грязно. Его претензия была услышана в тот же день.

Об этом стало известно сегодня, 17 декабря. Обо всем инициативный петербуржец рассказал в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Мужчина пишет, что обратил внимание на грязную черную лестницу одного из супермаркетов на Ленинском проспекте. Он пожаловался на увиденный беспредел, а уже на следующий день увидел, что его услышали. Все окурки были убраны, а, чтобы инцидент не повторился, рядом установили урну для курящих сотрудников магазина.

Петербуржец обрадовался и решил похвалить их, отметив, что всегда можно все исправить – главное захотеть.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на территории СКК загорелось сто «квадратов» мусора. Для борьбы с огнем были привлечены по меньшей мере шесть пожарных машин. Очевидцы отмечают, что видели на месте около 25 единиц техники, а также полицию и машину скорой помощи.

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