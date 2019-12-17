Участок ЗСД перекроют для установки дорожных знаков

Ограничение будет действительно в ночь с четверга на пятницу. Водителям стоит быть внимательнее при составлении маршрута.

Об этом стало известно сегодня, 17 декабря. Обо всем сообщается на сайте Западного скоростного диаметра. Многокилометровый участок планируют перекрывать из-за установки дорожных знаков 20 декабря.

При движении с юга на север закрыты:

— въезд на ЗСД с КАД со стороны Выборгского шоссе; — съезд с ЗСД на Новое шоссе; — съезд с ЗСД на Е-18 «Скандинавия» и Зеленогорское шоссе.

Отмечается также, что проезд от КАД (Север) до Е-18 «Скандинавия» в северном направлении также будет невозможен в ночное время до пяти часов утра.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на ЗСД образовалась огромная проба из-за аварии. Водители заметно нервничают, так как не могут добраться до места назначения. Они пишут, что им приходится платить за то, чтобы почти не двигаться по дороге.