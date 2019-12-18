ГАТИ убрало ограждение на тротуаре у Дома Вавельберга

Это фото было сделано в 2016 году, когда забор еще стоял. Фото: Baltphoto,

Это фото было сделано в 2016 году, когда забор еще стоял. Фото: Baltphoto,

Оно было установлено еще шесть лет назад, но сейчас в нем нет никакой необходимости.

Об этом стало известно сегодня, 18 декабря. Обо всем рассказали в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции. Временное ограждение у Дома Вавельберга на Невском проспекте установили еще в 2013 году, так как там проходили работы по реконструкции здания. Сейчас в заборе нет никакой необходимости, поэтому ГАТИ распорядилась, чтобы его убрали – ограждение только мешает проходу пешеходов.

Напоминаем, что в Доме Вавельберга собираются открывать пятизвездочную гостиницу. Власти хотят, чтобы исторический облик здания был сохранен.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ГАЗель протаранила ограждение на Октябрьской набережной.