В Петербурге решают вопрос об украшении витрин к Новому году

В Петербурге решают вопрос об украшении витрин к Новому году
Новый год на Дворцовой площади. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Оформление магазинов собираются согласовывать за три дня.

Об этом стало известно сегодня, 18 декабря. Обо всем сообщили в Комитет по градостроительству и архитектуре. Срок согласования новогодних украшений витрин решили сократить до трех дней. Сами предприниматели не раз обращались в Смольный, так как были удивлены новостью о том, что нужно обсуждать с кем-то внешний вид витрин. Они посчитали, что было введено новое правило – при этом, никто никаких штрафов не получал.

В администрации заверили, что процедура существует не первый год. Более того – в 2019 году ее упростили, но не все бизнесмены получили «добро» на украшение магазинов.

«Отказ в согласовании последовать может – в случае размещения новогодних конструкций без сохранения необходимого минимума ширины тротуара»,

— заявили в КГА.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что десятки тысяч жителей Петербурга и области могут остаться без света на Новый год.

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