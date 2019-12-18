В Петербурге начали закрывать дамбу

В Петербурге начали закрывать дамбу
Фото: wikipedia

Полностью створки захлопнутся ближе к пяти часам вечера.

Об этом стало известно сегодня, 18 декабря. Обо всем рассказали сотрудники Комплекса защитных сооружений. Несмотря на то, что уровень воды остается некритичным, дамбу решили закрыть. Уже в пять часов вечера створки будут захлопнуты.

Напоминаем, что в эту среду ожидается усиление ветра до 28 метров в секунду, а также сильный дождь. Синоптики ожидают, что выпадет четверть месячной нормы осадков. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявлял, что одобряет закрытие дамбы, если так нужно для безопасности горожан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ветер несет в Финский залив нагонную волну — дамбу планируют закрыть.

дамба наводнение
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