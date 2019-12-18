«Водоканал» привез мобильную насосную станцию на Парашютную

Предприятие готовится к подтоплению из-за шторма, приближающегося к Петербургу.

Об этом стало известно сегодня, 18 декабря. Обо всем сообщает «Водоканал». На Парашютную улицу привезли передвижную насосную станцию из-за штормовых предупреждений. Отмечается, что подтопления могут быть на тех улицах, где вода не успевает уходить в канализацию.

Напоминаем, что синоптики и МЧС предупреждают горожан о сильных ветрах до 28 метров в секунду, а также о дожде. В связи с возможным наводнением в Петербурге закрыли дамбу – пока что вода не поднялась до критического уровня.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти аномально теплая погода бьет температурные рекорды. В ночь на 19 декабря в некоторых районах будет туман, а температура воздуха составит +3 градуса.