В Петербурге в печь отправили 1,3 тонн «санкционных» продуктов

Огонь уничтожил сыры, колбасы и хамон из стран Евросоюза.

Об этом стало известно сегодня, 18 декабря. Обо всем рассказали в Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. В ведомстве отметили, что за последнее время сотрудники изъяли 1,3 тонн продукт, запрещенных к ввозу на территорию России. Рыбу, колбасные изделия, хамон, сыры и масло, которые пытались доставить в страну из Италии, Германии, Испании, Эстонии, Финляндии и Дании, отправили в печь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в торговом комплексе в Петербурге изъяли более 300 кг санкционки. Рейд проходил 16 декабря. В мероприятии участвовали представители Северо-Западного таможенного управления, Северо-Западной транспортной прокуратуры и Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областях.