Ночной шторм в Ленобласти оставил без света более 10 тыс. человек

Минимум три района остались без блага цивилизации.

Об этом стало известно сегодня, 19 декабря. Обо всем рассказывают местные жители, а также 47news. Ветер, разогнавшийся до 30 метров в секунду, отключил электричество в нескольких населенных пунктах Ленинградской области. В Гатчинском районе в поселке Сиверский в темноте сидели 1,9 тысяч человек. Без света остались дома, котельная система водозабора и школа-интернат. Позже перестали работать подстанции «Ленэнерго», что привело к последствиям и лишило света еще 4,6 тысяч человек. Ремонтные работы завершились только ближе к утру.

В поселке Торфяное батареи стали холодными у 650 человек. Пока что не сообщается, разобрались ли с проблемой аварийные бригады.

В «Ленэнерго» рассказали, что контролируют ситуацию. В компании заявили, что шторм может обрушиться на Кингисеппский район.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дамба сдерживает больше двух метров воды в Финском заливе.