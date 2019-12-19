Власти Петербурга заявили, что новогодние украшения сильно не пострадали от шторма

Власти Петербурга заявили, что новогодние украшения сильно не пострадали от шторма
Украшение Казанского собора в прошлом году. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Ущерб составил не более 5%. Все поврежденные элементы сняли и отправили на ремонт.

Об этом стало известно сегодня, 19 декабря. Обо всем рассказал председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Ряболов. Он отметил, что специалисты заранее объехали и осмотрели все украшения, чтобы понять, смогут ли они выдержать шквалистый ветер. Ветер сильнее всего потрепал те конструкции, которые были установлены у набережных, мостов и на открытых продуваемых территориях.

Больше всего пострадала елка на Адмиралтейской и Воскресенской набережных, а также композиция на Дворцовом мосту. В общей сложности ущерб составил 5% от всех новогодних украшений.

Все поврежденные элементы сняли и уже отправили на ремонт, чтобы позже установить на прежние места.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ночной шторм в Ленобласти оставил без света более 10 тыс. человек.

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