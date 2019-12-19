Путина просят разобраться с больницей Боткина в Петербурге

Президент не знает, что собираются делать с учреждением.

Об этом стало известно сегодня, 19 декабря, во время пресс-конференции президента России Владимира Путина. Журналист из Санкт-Петербурга рассказал, что больница имени Боткина в центре города давно нуждается в ремонте, но местные власти ничего с этим не делают. По словам корреспондента, по учреждению бегают крысы и тараканы.

Путин признал, что наслышан о проблеме, но не знает, приняты ли меры по ее решению.

«Я знаю, что ситуация там не самая лучшая, можно сказать печальная. Конкретных планов по реконструкции, по реновации Боткинской больницы я не знаю»,

— заявил Владимир Путин и обещал поговорить с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин о реализации мусорной реформы в Ленобласти: «Нужно избавиться от серых схем и криминала».