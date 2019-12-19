Поставщики перестают сотрудничать с магазинами «Семья» и «Spar»

Они забирают свои товары, за которые сети не могут расплатиться.

Об этом стало известно сегодня, 19 декабря. Обо всем сообщает Росбалт, ссылаясь на сотрудника одной из оптовых организаций. Он рассказал, что «Интерторг» забирает свои товары из магазинов «Семья» и «Spar», так как владельцы не могут за них расплатиться. Источник отметил, что его компания уже получила обратно продуктов на один миллион рублей. Уточняется, что бизнесмены планируют открывать новую компанию.

Напоминаем, что полки магазинов начали пустеть еще осенью. Издание «Фонтанка» писало, что за «Интерторгом» числятся многомиллионные долги. Чтобы рассчитаться с ними, владельцам приходится продавать недвижимость.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что к «Семье», «Идее» и «Spar» подали иски почти на миллиард рублей. Некоторые иски завершились мировыми соглашениями. Так, например, «Интерторг» расквитался с долгами перед «Пискаревским молочным заводом», хотя покупатели по-прежнему не могут обнаружить товар этого производителя на прилавках супермаркетов.