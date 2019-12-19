В Петербурге перекрыли КАД и Невский проспект – город стоит в пробках

Временные ограничения собираются вводить на несколько дней.

Об этом стало известно сегодня, 19 декабря. Обо всем рассказали очевидцы, которые жалуются на перекрытые дороги. Вечерние пробки для горожан – не новость, но неожиданно ввели ограничения на КАД и Невском проспекте. Это усугубило ситуацию. Отмечается, что огромное скопление машин наблюдается у Пулково – по предварительным данным, в Санкт-Петербург прилетает чиновник.

Издание «Фонтанка» пишет, что временные ограничения связаны с проведением Высшего Евразийского экономического совета. В Санкт-Петербург собирается приехать президент России Владимир Путин, так что вряд ли пробок будет меньше.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пробки в Петербурге превысили норму, водители стоят в центре. В спальных районах наблюдается свободное движение, а также смещение транспортной активности к дневным часам.