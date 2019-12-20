В Ленобласти достраивают проблемный ЖК «Радужный»

Объект должны были сдать еще в 2015 году, но до сих пор дольщики не получили ключей от квартир.

Об этом стало известно сегодня, 20 декабря. Обо всем сообщили в администрации Ленинградской области. ЖК «Радужный», возводимый во Всеволожске, строила компания «Главстройкомплекс». Завершить работы обещали до 2015 года, но дольщики не получили обещанные ключи, а застройщика признали банкротом. За дело пришлось взяться компании-донору «Грант». Наконец жилой комплекс получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Уточняется, что еще один дом ЖК «Радужный» достроят к марту 2020 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дольщики проблемных ЖК бросаются под колеса машин на Суворовском. Люди, которые вложили деньги в строительство домов в Девяткино, устроили акцию.