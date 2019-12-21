За сутки в Петербурге нашли два подозрительных предмета

Их уже обследовали сотрудники спецслужб и выяснили, насколько они были опасны.

Об этом стало известно сегодня, 21 декабря. Обо всем gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Первый подозрительный предмет нашли при проведении работ по обслуживанию водопроводных и канализационных сетей. Работники решили, что обнаружили снаряд и вызвали сотрудников правоохранительных органов. Они заявили, что во Фрунзенском районе под землей лежала «болванка», не представляющая опасности.

Через час в поселок Парголово также вызвали ОМОНовцев, так как при прокладке труб нашли странный предмет. Им оказались старые бытовые трубы, сваренные между собой.

«Болванку» и трубы вывезли на полигон и утилизировали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ОМОНовцы обнаружили в Выборгском районе боеприпасы времен ВОВ.