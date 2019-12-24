В Минздраве рассказали, какой алкогольный напиток является самым безопасным

В Минздраве рассказали, какой алкогольный напиток является самым безопасным
При этом врач отметил, что промежутки между употреблением алкоголя должна как можно длиннее. Фото: Pixabay

Главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн назвал сухое белое вино самым безопасным алкогольным напитком.

Он посоветовал выпить один-два бокала и пойти гулять по городу в Новый год.

При этом врач отметил, что промежутки между употреблением алкоголя должна как можно длиннее, а доза – умеренной, сообщает РИА «Новости».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что аналитики рассказали сколько россияне готовы потратить денег на алкоголь на новогодних праздниках. Данные компании Nielsen рассказывают о том, что эта сумма составляет примерно 3,7 тыс. рублей.Также аналитики отметили, что на затраты на алкогольные напитки приходится 35% от общей стоимости продуктовой корзины к Новому году.

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В Минздраве рассказали, какой алкогольный напиток является самым безопасным
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