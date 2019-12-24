В Петербурге трамваи №3 и №41 изменят маршруты в конце декабря

Из-за проведения работ по аварийному ремонту кабелей постоянного тока с 01:30 26 декабря до 01:30 28 декабря закрывается трамвайное движение по набережной реки Фонтанки.

Трамвай № 3 начнет движение от к/ст «Трамвайный парк №3» по ул. Котовского, ул. Чапаева, ул. Куйбышева, далее по действующей трассе до к/ст «Площадь Тургенева», сообщили в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс».

Маршрут трамвая №16 начнётся от к/ст «Карбюраторный завод» по действующей трассе до к/ст «Площадь Тургенева»;

Трамвай №41 проследует от к/ст «Завод «Северная верфь»» по действующей трассе до к/ст «Оборонная улица».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге с 9 по 22 ноября закрывается движение трамваев по проспекту Испытателей. Работы затронут участок от Коломяжского проспекта до Светлановской площади.