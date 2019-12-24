В Петербурге трамваи №3 и №41 изменят маршруты в конце декабря

В Петербурге трамваи №3 и №41 изменят маршруты в конце декабря
Изменятся маршруты трамваев №№ 3, 16, 41. Фото: Baltphoto

Из-за проведения работ по аварийному ремонту кабелей постоянного тока с 01:30 26 декабря до 01:30 28 декабря закрывается трамвайное движение по набережной реки Фонтанки.

Трамвай № 3 начнет движение от к/ст «Трамвайный парк №3» по ул. Котовского, ул. Чапаева, ул. Куйбышева, далее по действующей трассе до к/ст «Площадь Тургенева», сообщили в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс».

Маршрут трамвая №16 начнётся от к/ст «Карбюраторный завод» по действующей трассе до к/ст «Площадь Тургенева»;

Трамвай №41 проследует от к/ст «Завод «Северная верфь»» по действующей трассе до к/ст «Оборонная улица».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге с 9 по 22 ноября закрывается движение трамваев по проспекту Испытателей. Работы затронут участок от Коломяжского проспекта до Светлановской площади.

гуп горэлектротранс маршрут трамваи
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ФАС Петербурга выявило «праздничный картель» в Курортном районе
Грузовик в Колпино перекрыл железную дорогу
В Петербурге трамваи №3 и №41 изменят маршруты в конце декабря
В Петербурге и Ленобласти произошло 521 ДТП за день
Лежащего в коробке младенца нашли в подъезде дома в Подмосковье
Матвиенко назвала санкции США против «Северного потока» апофеозом абсурда
Суд арестовал охотника из Колпино, стрелявшего в охранников газопровода ...
Очередной грузовик застрял под мостом на Боровой