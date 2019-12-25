Несколько улиц Василеостровского района сделали светлее

Несколько улиц Василеостровского района сделали светлее
Фото: Pixabay

Там установили 436 светодиодных светильников.

Об этом стало известно сегодня, 25 декабря. Обо всем gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет». В Василеостровском районе установили уличные светильники, которые должны облегчить жизнь не только пешеходов, но и автомобилистов. За два месяца работникам удалось осветить улицу Мичманскую, Кораблестроителей, Прибалтийскую площадь, Морскую набережную. Отмечается, что в результате потребление электричества увеличилось всего в 2,5 раза.

Также светлее стало на территории квартала 10, расположенном между Гаванской улицей, Малым проспектом ВО, улицей Шевченко, Шкиперским потоком.

Напоминаем, что в 2020 году «Ленсвет» обещает оборудовать установками наружного освещения Университетскую набережную и улицу Одоевского.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на капремонте подсветки телебашни в Петербурге сэкономили 111 млн.

Василеостровский район свет
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