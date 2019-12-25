Петербуржцам обещают похолодание к концу недели

Синоптики все еще не могут гарантировать, что к Новому году выпадет снег, но температура должна упасть ниже ноля.

Об этом стало известно сегодня, 25 декабря. Обо всем сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Эксперты отмечают, что похолодание в город придет уже в пятницу – температура опуститься до минус двух градусов, что произойдет впервые за последнее время.

В эту среду погода все еще балует петербуржцев теплом. Днем воздух прогреется до плюс пяти градусов, временами будет идти дождь, так что не стоит забывать дома зонт. Ветер обещают слабый. А вот с завтрашнего дня столбик термометра поползет вниз – возможно, даже выпадут осадки в виде мокрого снега.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что главный синоптик не обещает петербуржцам снег на Новый год. До этого о погоде на Новый год высказывались и другие эксперты: они тоже говорят о плюсовых температурах с 31 декабря на 1 января.