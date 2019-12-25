В России в 2019 году введут жилья больше, чем в прошлом

Министр строительства и ЖКХ уточнил, что пока не удалось исполнить показатель количества вводимого жилья в рамках проекта «Жилье».

Об этом стало известно 24 декабря. Обо всем рассказал министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев во время пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». Он отметил, что в 2019 году нужно было ввести 80 миллионов квадратных метров жилья по всей России, но к этому показателю удалось только приблизиться. При этом есть и хорошие новости: ситуация по сравнению с 2018 годом все равно улучшилась. Якушев подчеркнул, что подробная статистика будет сформирована к апрелю 2020 года, тогда план в 80 миллионов «квадратов» и будет выполнен.

Министр подчеркнул, что позитивная динамика наблюдается впервые с 2015 года – тогда ввели 85 миллионов квадратных метров. Свою роль сыграл кризи 2014 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что новостройки в Ленобласти за полгода подорожали до 75 тыс за метр. Тем не менее, Ленобласть стала третьей в России по стоимости новостроек и динамике изменения цен.