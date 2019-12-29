Петербуржцы заметили машину Боярского – на этот раз стоящей посреди «зебры»

Актер не первый раз нарушает правила парковки, за что его осуждали поклонники.

Об этом стало известно сегодня, 29 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Санкт-Петербург Live». Черный «Мерседес», который принадлежит Михаилу Боярскому, припарковали посреди «зебры» в центре города на Невском проспекте. Неподалеку расположился Дом актера, куда, видимо, и мог спешить артист.

Напоминаем, что до этого Боярского уже критиковали за манеру бросать машину, где придется. Он уверял, что делает так только в экстренных ситуациях и готов заплатить штраф. Так, когда он оставил машину на Большой Конюшенной, Боярский объяснил, что ему срочно нужно было в аптеку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Боярский прокомментировал участие в смертельной аварии его машины. Актер заверил, что ничего не знает об инциденте и не находится сейчас за рулем.