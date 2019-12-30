В Петербурге построят транспортную развязку за 8,2 млрд рублей

Реализовать проект собираются в течение трех лет – к концу октября 2023 года.

Об этом стало известно сегодня, 30 декабря. Обо всем сообщает издание «Фонтанка». В Санкт-Петербурге ищут подрядчика, который построить новую транспортную развязку на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта. Заказчиком выступает дирекция транспортного строительства, готовая выделить на реализацию проекта почти 8,2 миллиарда рублей.

Все желающие могут подать заявку на участие в тендере до 29 января 2020 года, а победить станет известен 12 февраля. Ожидается, что выбранная компания построит развязку к концу 2023 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что съезды к «Лахта Центру» построят за 4 млрд рублей. Протяженность северного съезда составляет почти километр, 980 метров, южный — в два раза короче, 400 метров. Работы должны завершены к 15 ноября 2023 года.