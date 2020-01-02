Боярский начал год с нарушения ПДД

Его черный «Мерседес» увидели припаркованным на тротуаре в центре города.

Об этом стало известно сегодня, 2 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной, сообщает издание «Фонтанка». Автомобиль актера Михаила Боярского увидели на набережной реки Мойки недалеко от Генконсульства Нидерландов, Австралии и представительство по торговле посольства Франции – он стоит на тротуаре, не давая прохода пешеходам. Отмечается, что актер живет в том районе.

Напоминаем, что несколько месяцев назад «Мерседес» уже стоял в этом месте. И это – далеко не все подобные случаи. Перед Новым годом Боярский бросил машину посреди Невского проспекта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы заметили машину Боярского – на этот раз стоящей посреди «зебры». Неподалеку расположился Дом актера, куда, видимо, и мог спешить артист.