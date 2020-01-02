На Петербург надвигается штормовой ветер

Он может помешать горожанам, которые планировали погулять в пятницу.

Об этом стало известно сегодня, 2 января. Усиление ветра ожидается третьего числа, сообщили в главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу. Спасатели просят горожан убрать со двора и балкона все, что может оттуда улетать под натиском ветра. Также они советуют держаться подальше от хлипких конструкций и деревьев, чтобы избежать травм. Автомобиль стоит запереть в гараже.

Напоминаем, что сильный ветер разгулялся по городу и в этот четверг. Скорее всего, он успокоится уже четвертого января.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик огорчил прогнозом на новогоднюю ночь и январь. Январь в целом тоже ожидается довольно теплым. Морозы ударят ближе к середине месяца.