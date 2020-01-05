С фасада дома Ленсовета осыпается штукатурка после капремонта

Здание привели в порядок в 2019 году, но ему уже требуется ремонт. Что стало причиной обрушений – остается только догадываться.

Об этом стало известно сегодня, 5 января. Обо всем рассказали в социальной сети Facebook в группе «Петроградская диаспора». Петербуржец заметил, что с дома Ленсовета на набережной Карповки обвалилась штукатурка. На дороге лежат элементы фасада – к счастью, они не прилетели никому на голову. Прохожего возмутило, что здание только недавно отремонтировали, но «итоги продолжительного ремонта» налицо.

Восстановлением фасада занималась организация ООО «СпецСтрой». Ремонт был завершен в прошлом году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти в сельских школах отремонтируют спортзалы. Планируется, что все 42 объекта будут отремонтированы в течение 2020-2022 годов. Ежегодно сдавать в эксплуатацию будут 14 спортзалов.