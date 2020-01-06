ЗСД на Благодатной перекрыли: автомобилисты «благодарят» Путина

Петербуржцы даже поздней ночью вынуждены стоять в пробках. Они возмущены, ведь приходится за это еще и платить.

Все случилось в ночь с шестого на седьмого января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что ЗСД на Благодатной по непонятной причине перекрыли среди ночи. Некоторые посчитали, что произошло ДТП, а другие напомнили – на Рождество в Санкт-Петербург прилетел президент России Владимир Путин. Действительно – он прибыл в город ради службы в Спасо-Преображенском соборе, там его видели петербуржцы и представители СМИ.

На снимке видно, что скопилась небольшая пробка – поздней ночью это редкость.

«Платная дорога, которую еще и перекрывают, заставляя стоять за свои же деньги»,

— негодует один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путина заметили в Спасо-Преображенском соборе на рождественском богослужении.