В Адмиралтейском районе ограничат движение из-за съемок фильма

Дороги перекроют из-за картины про летчиц времен войны, который снимает Алексей Герман-младший.

Об этом стало известно сегодня, 10 января. Обо всем сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Фильм «Воздух» собираются снимать сразу в нескольких локациях города – ограничения будут действовать с 15 по 19 января в районе Мясной улицы. Там нельзя будет не только проезжать, но и парковать машины.

Напоминаем, что фильм «Воздух» расскажет о пулемётчицах, которые пошли воевать добровольцами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти ограничат движение транспорта из-за ремонта дорог. На трассе Р-21 Кола с 8:00 до 19:00 введут ограничения скорости из-за установки дорожных знаков. На М-10 «Россия». А также 120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» и А-114 «Вологда — Тихвин» также вступят в силу ограничения движения.