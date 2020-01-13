Гатчина войдет в перечень остановок городской электрички

Пригородные составы собираются соединить с городом в ближайшем будущем.

Об этом стало известно 12 января. Обо всем рассказали в администрации Ленинградской области. Железнодорожная станция «Гатчина» войдет в перечень остановок железнодорожного узла Санкт-Петербурга – до нее люди смогут добираться на электричке. На осуществление задуманного планируют потратить около 600 миллиардов рублей, остановка появится до 2030 года.

Напоминаем, что местные власти хотят создать два полукольца городских электричек. Среди новых остановок также могут появиться станции «Ораниенбаум» и «Токсово».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец рассказал, сколько нужно времени, чтобы объездить все станции метро. Он провел эксперимент и выяснил, что на путешествие нужно потратить 10 часов.