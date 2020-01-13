В дома на Непокоренных вернулась вода после прорыва трубы

Коммунальная авария произошла поздно вечером в воскресенье.

Об этом стало известно сегодня, 13 января. Обо всем рассказали в пресс-службе «Водоканала». Прорыв трубы случился вечером в воскресенье на проспекте Непокоренных у дома номер 49. Из-за инцидента проезжая часть превратилась в реку, а в зданиях поблизости отключили воду. Сотрудники «Водоканала» справились с дефектом трубы за ночь и попросили прощение у петербуржцев за доставленные неудобства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Водоканал» привез мобильную насосную станцию на Парашютную. Предприятие готовится к подтоплению из-за шторма, приближающегося к Петербургу.