В дома на Непокоренных вернулась вода после прорыва трубы

В дома на Непокоренных вернулась вода после прорыва трубы
Прорыв на проспекте Непокорённых. Фото: vk.com/extra_call

Коммунальная авария произошла поздно вечером в воскресенье.

Об этом стало известно сегодня, 13 января. Обо всем рассказали в пресс-службе «Водоканала». Прорыв трубы случился вечером в воскресенье на проспекте Непокоренных у дома номер 49. Из-за инцидента проезжая часть превратилась в реку, а в зданиях поблизости отключили воду. Сотрудники «Водоканала» справились с дефектом трубы за ночь и попросили прощение у петербуржцев за доставленные неудобства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Водоканал» привез мобильную насосную станцию на Парашютную. Предприятие готовится к подтоплению из-за шторма, приближающегося к Петербургу.

водоканал коммунальная авария
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