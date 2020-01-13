В Выборге штормовой ветер повалил сотовую вышку

Непогода вывела ее из строя. К счастью, никто не пострадал.

Об этом стало известно 12 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Независимый Выборгский портал». Все случилось в воскресенье на улице Новокарьерной. Из-за сильных порывов ветра, которые достигали 20 метров в секунду, упала сотовая вышка. В результате она вышла из строя.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Собираются ли ее заменять и как скоро – не сообщается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцев ожидают сильный ветер и гололед. Водителям советуют соблюдать осторожность и скоростной режим, а также не парковать машины у деревьев и слабо закрепленных конструкций.