Две иномарки и автомобиль ГИБДД столкнулись в Колпино

Днем 13 января в Колпино произошло ДТП с участием двух иномарок и автомобиля ГИБДД.

Как сообщили очевидцы, на перекрестке Тверской и Ремизова столкнулись Renault Duster, Renault Kaptur и Volkswagen Polo ГИБДД.

По их словам, на автомобиле ГИБДД сразу «включил маяки».

«Авария в Колпино на пересечении Тверской и Ремизова. Дастер, Каптюр и Поло ГИБДД . Полик сразу включил маяки», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

По словам свидетелей произошедшего, у Renault Duster с правой стороны вмятина. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Колпинском районе Санкт-Петербурга утром, 13 января, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. ДТП произошло на перекрестке улицы Танкистов и проспекта Ленина.