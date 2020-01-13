ДТП с тремя авто произошло на Комендантском проспекте

Вечером 13 января на Комендантском проспекте произошло ДТП трех легковых автомобилей.
По словам очевидцев, ДТП произошло у станции метро «Комендантский проспект». Сразу три машины стали участниками ДТП.
Соответствующую видеозапись опубликовали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
Судя по кадрам, один участник ДТП врезался в машину, а после они зацепили третий автомобиль.
Информации о пострадавших не поступало. В районе ДТП образовалась небольшая пробка.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Колпинском районе Санкт-Петербурга утром, 13 января, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. ДТП произошло на перекрестке улицы Танкистов и проспекта Ленина.