Петербуржцы рассказали о протекающей «Дунайской»

В очередной раз новая станция метро «заплакала» и напугала горожан.
Об этом стало известно сегодня, 15 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Они сфотографировали и сняли на видео, как станцию метро «Дунайскую» начинает постепенно затапливать. Это зрелище не в новинку для местных жителей – они видят такое почти каждый раз во время непогоды.
«Это слёзы рабочих «Метростроя», которым должны зарплату»,
— шутит один из пользователей.
«На «Беговой» вообще кафеля на стенах нет, ободрали. Течет все»,
— сетует другой горожанин.
Пока что в ГУП «Петербургский метрополитен» никак не комментировали информацию.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге новые станции метро дали течь.