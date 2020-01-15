Петербуржцы рассказали о протекающей «Дунайской»

Петербуржцы рассказали о протекающей &#171;Дунайской&#187;
Фото: https://vk.com/spb_today

В очередной раз новая станция метро «заплакала» и напугала горожан.

Об этом стало известно сегодня, 15 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Они сфотографировали и сняли на видео, как станцию метро «Дунайскую» начинает постепенно затапливать. Это зрелище не в новинку для местных жителей – они видят такое почти каждый раз во время непогоды.

«Это слёзы рабочих «Метростроя», которым должны зарплату»,

— шутит один из пользователей.

«На «Беговой» вообще кафеля на стенах нет, ободрали. Течет все»,

— сетует другой горожанин.

Пока что в ГУП «Петербургский метрополитен» никак не комментировали информацию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге новые станции метро дали течь.

дунайская течь
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