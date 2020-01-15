Депутат Госдумы уверена, что Ленобласть справится с предложениями Путина

Поставленные задачи регион может реализовать «легко».

Об этом стало известно сегодня, 15 января. Своим мнением после выступления президента России перед Федеральным собранием поделилась депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с Online47. Она отметила, что ей понравились предложения главы государства и что с многими из них она согласна – если их воплотить, то уровень жизни россиян улучшится. Депутат отметила, что Путин много говорил о семьях – это значит, что в счастье конкретных людей он видит благополучие всей страны.

Журова уверена, что многие предложения Ленинградская область сможет осуществить даже раньше срока.

«Мы с Александром Дрозденко сидели рядом и обсуждали, что, например, Ленобласть горячим питанием школьников может обеспечить значительно раньше. Даже, возможно, может взять ответственность частично сделать это за свои средства»,

— пояснила она.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин предложил сконцентрировать внимание на оказании первичной медпомощи. Он отметил, что средняя продолжительность жизни граждан в последнее время не может не радовать. Но обычных россиян, которые вынуждены преодолевать огромные расстояния ради консультации с врачом, эти цифры мало волнуют.