На Варшавской спилили деревья, петербуржцы расстроились

На Варшавской спилили деревья, петербуржцы расстроились
Петербуржцы не верят, что деревья были больны чем-то. Фото: https://vk.com/spb_today

Местные жители жалуются, что зелени становится все меньше и деревья срубать – не дело.

Об этом стало известно сегодня, 16 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Деревья Петербурга». Люди пишут, что шесть деревьев без причины спилили на Варшавской улице. Они отметили, что летом зелень радовала глаз, а теперь на месте деревьев остались одни пни. Петербуржцы не верят, что они были больны чем-то. Также местные жители заявили, что деревья на Варшавской спиливают не первый раз и ничего не объясняют.

«Зелени осталось очень мало. С какой целью это делается не — известно»,

— возмущается автор поста.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бобры атаковали деревья на берегу реки Оккервиль. Бобры валят деревья для строительства плотин и заготовки корма. Подгрызая их у основания, они отсекают ветки и разделяют ствол на части

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