В России появится новый «китайских Uber»

В России появится новый &#171;китайских Uber&#187;
Компания пока изучает рынок. Фото: pixabay

Сейчас компания набирает сотрудников. Чуть позже будут рассказаны все подробности.

Об этом стало известно сегодня, 16 января. Обо всем сообщает РБК, ссылаясь на собственные источники. Китайская транспортная компания Didi Chuxing собирает покорять российский рынок. В скором времени в России откроют офис, но для начала набирают сотрудников – сейчас ищут главу подразделения. Организация активно проводит собеседования, но пока непонятно, чем будет заниматься компания и каковы успехи.

По предварительным данным, бизнесмены хотят изучить рынок и только потом принимать окончательные решения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что несколько компаний в Петербурге уличили в загрязнении сточных вод. Прокуратура Красногвардейского района заинтересовалась деятельностью четырех организаций, загрязняющих сточные воды.

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В России появится новый «китайских Uber»
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