За 2019 год в Петербурге достроили 20 проблемных жилых комплексов

За 2019 год в Петербурге достроили 20 проблемных жилых комплексов
В 2020 году хотят достроить 22 объекта. Фото: https://pixabay.com

Общая площадь сданных объектов составила более 280 тысяч квадратных метров.

Об этом стало известно сегодня, 18 января. Обо всем сообщает Комитет по строительству Санкт-Петербурга. В 2019 году в городе достроили 20 проблемных жилых комплексов на 6 тысяч 320 квартир. Речь, например, идет о ЖК «Охта Модерн» и ЖК «Новая Скандинавия». В 2020 году собираются ввести в эксплуатацию еще 22 дома, которые имеют репутацию долгостроев.

Напоминаем, что еще четыре года назад проблемными объектами называли 13% от всех строящихся, а сейчас таких около двух процентов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти в уходящем году сдали 22 проблемных долгостроя. Более 4,5 тысяч человек заселятся в новые квартиры, сообщили в администрации Ленобласти.

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