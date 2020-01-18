Фотограф показал расцветающий Петербург среди зимы

Фотограф показал расцветающий Петербург среди зимы
В Петербурге расцветает зелень. Фото: https://vk.com/grib_spb / Антон Кубышкин

Горожане не перестают удивляться аномально теплой погоде в январе.

Снимки появились в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Грибы и Грибники СПб». Фотограф показал, как себя чувствую растения во время теплой зимы. Так, видно, что на деревьях набухли почки, кое-где распускаются цветы – например, розы.

«Долго держалась плюсовая температура, рекордная для этого месяца. И вот результат: бутоны роз уже почти распустились, начали вылезать крокусы, на кустах и деревьях начали набухать почки»,

— рассказывает автор фотографий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что погода в Петербурге продолжает стремиться устанавливать рекорды. Воздух успел прогреться до плюс 4,9 градусов, но рекорд 95-летней давно так и не был побит.

зима фотограф
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Фотограф показал расцветающий Петербург среди зимы