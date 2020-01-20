Прокуратура проверит сообщения СМИ о пенсионерке, обратившейся к Путину за помощью

Женщина просила, чтобы ее 94-летней матери как положено предоставляли все льготы и выплаты.

Об этом стало известно сегодня, 20 января. Обо всем сообщает прокуратура Брянской области. Президент России Владимир Путин приезжал в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 77-летию со Дня прорыва блокады Ленинграда. Во время его пребывания в городе, к нему подошла женщина и просила помочь ее 94-летней матери, которая не может получить положенные льготы и выплаты. Позже выяснилось, что гражданки проживают в Брянской области. Глава государства поручил разобраться с проблемой.

После этого прокуратура области пообещала проверить сообщения СМИ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жительнице Брянска помогут со льготами после встречи её дочери с Путиным в Петербурге. Жительница Брянска отметила, что пенсионерка получает 18 тысяч рублей, в то время как более молодые люди имеют и 28-тысячную пенсию.