Дом в Мурино рассыпается на кирпичи

Жители боятся, что кусок здания может упасть кому-нибудь на голову или на машину.

Об этом стало известно сегодня, 20 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Девяткино online». Местные жители говорят, что дом на улице Новая рассыпается на глазах. От него откалываются куски кирпичей, которые могут упасть на голову прохожему или припаркованную машину. Также люди пишут, что куски довольно большие и тяжелые – некоторые весят до килограмма.

«Этот фасад замазывали, скрывали дефекты. Причины обрушения не устранили. И все дефекты снова проявились»,

— говорится в посте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фасад дома Галунова в Петербурге отреставрировали. «Восстановленная лепнина, новые шикарные деревянные двери, обновленный фасад уже радуют всех жителей центра города», — отметили активисты.