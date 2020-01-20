ТЭК собирается выселять мини-отель за ряд нарушений

Людей селят в подвальном помещении вблизи транзитных тепловых сетей.

Об этом стало известно сегодня, 20 января. Обо всем gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе ГУП ТЭК. Предприятие выявило ряд нарушений в мини-отеле, находящийся в подвале дома по набережной Черной речки. Этаж разделен на четыре комнаты, куда селят гостей Северной столицы. Кровати, уверяет предприятие, размешены прямо над трубопроводами. Часть из них владельцы миниотеля спрятали за шкафами. Отмечается, что в мае 2019 году одну из труб прорвало, к счастью никто не пострадал. Временно тепловую часть освободили от мебели, но через пару дней миниотель возобновил работу.

ТЭК неоднократно требовал, чтобы помещение освободили, но до сих пор безрезультатно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Газпром» планирует построить в Парке 300-летия отель вместо обещанного дендрария. На сегодняшний день в проекте полностью отсутствует какое-либо озеленение участка.