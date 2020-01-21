Жители Приморского района остались без света

Пока что свет не включили. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Пока что свет не включили. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В чем причина выключения света – выяснить до сих пор не удалось.

Об этом стало известно вечером 21 января. Обо всем рассказали местные жители в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди, проживающие в жилом комплексе «Шуваловский», пишут, что вся Парашютная улица осталась без света. Непонятно, что стало причиной – пока что инцидент официально никак не комментировали. Петербуржцы надеются, что свет вернут хотя бы утром, а пока что устраивают посиделки при свечах или ложатся спать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Рабфаковский переулок остался без воды и света после аварии. Днем ранее в этом же доме произошла коммунальная авария — прорыв трубопровода, которая оставила местных жителей без горячего водоснабжения.