Смольный экономит и поэтому закрывает вестибюль «Проспекта Славы»

Станция метро, которую так ждали горожане, не пользуется большой популярностью.

Об этом стало известно сегодня, 23 января. Обо всем сообщается в социальной сети «Вконтакте» на странице губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Власти объяснили, почему решили закрывать вестибюль «Проспекта Славы». Дело в том, что после десяти часов вечера первым пользуется всего 300 человек, а вторым и того меньше – 140. Разница в два часа позволяет сэкономить городу 390 тысяч рублей в месяц, поэтому и было принято решение о закрытии одного из вестибюлей в позднее время.

Напоминаем, что эксперты не раз говорили о низкой популярности трех новых станций метро: «Дунайской», «Проспект Славы» и «Шушары». Горожане жалуются, что им неудобно добираться до них, поэтому все еще предпочитают ездить по старинке до «Купчино».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что новые станции «зеленой» и «фиолетовой» линий метро в Петербурге построят к 2025 году.