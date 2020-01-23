Часть Петроградского острова получила независимость

Часть Петроградского острова получила независимость
Демо-образец строящегося на месте судебного квартала парка "Тучков буян". Фото: http://art-park.spb.ru

Смольный одобрил название Тучков буян для территории. Его присвоили всему историческому району.

Об этом стало известно сегодня, 23 января. Обо всем сообщает комитет по культуре Санкт-Петербурга. Принято решение о присвоении территории между проспектом Добролюбова, площадью Академика Лихачева, рекой малая Нева и рекой Ждановка название Тучков буян. Уточняется, что теперь исторический район нельзя называть Петроградской стороной. Документ отправили на экспертизу.

Напоминаем, что на территории Тучкова буяна собираются строить парк – работы начнутся не позднее 2021 года. Название выбирали голосованием.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что компании из 50 стран хотят разработать концепцию парка «Тучков буян». Среди претендентов архитекторы из Великобритании, Греции, Германии, Франции, Финляндии, Швеции, Канады, США, Бразилии, Австралии, Китая, Японии, Кении и других стран.

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петроградская сторона Тучков Буян
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