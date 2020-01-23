Часть Петроградского острова получила независимость

Смольный одобрил название Тучков буян для территории. Его присвоили всему историческому району.

Об этом стало известно сегодня, 23 января. Обо всем сообщает комитет по культуре Санкт-Петербурга. Принято решение о присвоении территории между проспектом Добролюбова, площадью Академика Лихачева, рекой малая Нева и рекой Ждановка название Тучков буян. Уточняется, что теперь исторический район нельзя называть Петроградской стороной. Документ отправили на экспертизу.

Напоминаем, что на территории Тучкова буяна собираются строить парк – работы начнутся не позднее 2021 года. Название выбирали голосованием.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что компании из 50 стран хотят разработать концепцию парка «Тучков буян». Среди претендентов архитекторы из Великобритании, Греции, Германии, Франции, Финляндии, Швеции, Канады, США, Бразилии, Австралии, Китая, Японии, Кении и других стран.